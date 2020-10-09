«Он умыл руки и ушёл, кинув свой народ на произвол судьбы». Пётр Петровский о событиях в Кыргызстане

В Кыргызстане по-прежнему неспокойно. 9 октября на бывшего президента Алмазбека Атамбаева было совершено вооруженное нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

Нужно, к сожалению, быстрее сегодня на международном уровне подымать вопрос об информационной и кибербезопасности и борьбе с экстремизмом и фактическим терроризмом, социальным терроризмом. Почему? Потому что мировое сообщество должно иметь инструменты привлечения к ответственности тех, кто именно призывает к такой античеловеческой деятельности. Читайте также: Дзермант: события в Беларуси, Закавказье и Кыргызстане следует рассматривать как попытку разжечь противостояние в Евразии В Бишкеке вводят режим ЧП. Массовые беспорядки в Кыргызстане вспыхнули с новой силой Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера Он фактически отказался от своих функций главнокомандующего Кыргызстана. Он умыл руки и ушел, кинув свой народ на произвол судьбы. А это, на мой взгляд, безответственная позиция. То есть при любых массовых беспорядках, при любых попытках госпереворота такие люди предают собственное государство, собственный народ, собственную присягу перед народом Кыргызстана.