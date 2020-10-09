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«Он умыл руки и ушёл, кинув свой народ на произвол судьбы». Пётр Петровский о событиях в Кыргызстане

09 октября 2020 19:00
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В Кыргызстане по-прежнему неспокойно. 9 октября на бывшего президента Алмазбека Атамбаева было совершено вооруженное нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он умыл руки и ушёл, кинув свой народ на произвол судьбы». Пётр Петровский о событиях в Кыргызстане-1

Петр Петровский, политолог:  
Нужно, к сожалению, быстрее сегодня на международном уровне подымать вопрос об информационной и кибербезопасности и борьбе с экстремизмом и фактическим терроризмом, социальным терроризмом. Почему? Потому что мировое сообщество должно иметь инструменты привлечения к ответственности тех, кто именно призывает к такой античеловеческой деятельности.  

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Он фактически отказался от своих функций главнокомандующего Кыргызстана. Он умыл руки и ушел, кинув свой народ на произвол судьбы. А это, на мой взгляд, безответственная позиция. То есть при любых массовых беспорядках, при любых попытках госпереворота такие люди предают собственное государство, собственный народ, собственную присягу перед народом Кыргызстана.  

«Он умыл руки и ушёл, кинув свой народ на произвол судьбы». Пётр Петровский о событиях в Кыргызстане-4

Кыргызстан – это одна из самых бедных стран Евразийского союза. Люди оттуда бегут, кто в Россию, кто в Казахстан. Мы видим то же самое и по Армении, где революция происходит. Чем больше революций в стране, тем беднее государство. Нет стабильности, нет для инвесторов экономической безопасности. Никто в эту страну вкладываться не будет, никакие проекты не будут развиваться. Это будет буферной зоной для разборок сильных мира сего. Не секрет, что Кыргызстан – это лидер по количеству НКО на тысячу населения. Это те факты, которые сегодня демонстрируют, насколько вредны различные иностранные контрагенты для государств.  

# Международная политика # Петр Петровский # Алмазбек Атамбаев # Фотофакт

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