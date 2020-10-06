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Дзермант: события в Беларуси, Закавказье и Кыргызстане следует рассматривать как попытку разжечь противостояние в Евразии

06 октября 2020 18:04
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Некоторые эксперты уже указали на схожесть ночных событий Минска в августе и октябрьского Бишкека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, разница лишь в том, что в Бишкеке власть произнесла слово «переговоры». Стоило президенту страны сообщить о предстоящем диалоге с оппозицией, как толпа немедленно пошла на штурм резиденции. А тут еще и внезапно подключившийся, знакомый белорусам польский Telegram-канал.

Дзермант: события в Беларуси, Закавказье и Кыргызстане следует рассматривать как попытку разжечь противостояние в Евразии-1

Алексей Дзермант, политолог:
На мой взгляд, события в Беларуси, Закавказье и сейчас в Кыргызстане следует рассматривать как попытку, используя внутренние слабости, расколы в элитах, в обществах, межэтнические противоречия, разжечь противостояние в Евразии, по всему периметру границ прежде всего России, для того чтобы Евразия запылала и пережить неспокойные времена, например, за океаном, в США, потому что там тоже надвигаются очень серьезные события. Тот, кто первый, условно говоря, выйдет победителем из этих событий, которые разворачиваются во всем мире (они связаны и с ковидом, и с внутренней нестабильностью), тот и будет править миром.

Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране. Что происходило в Бишкеке?

То есть, по сути, я думаю, глобальные элиты поджигают Евразию в надежде на то, что она будет пылать, а они со своими проблемами быстрее справятся и вернутся в мир в обновленном виде прежними хозяевами. Собственно, вот эта турбулентность во всем мире, перетряска элит, разрастание расколов будут продолжаться достаточно долго. И наша задача сейчас максимально держаться своего государства, отстаивать свой суверенитет, независимость для того, чтобы никакие внутренние и внешние факторы не могли нашу государственность повалить. К сожалению, мы видим, что в Киргизии это не удалось, государство не устояло.

# Международная политика # Алексей Дзермант # Фотофакт

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