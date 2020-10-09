Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

Новости Кыргызстана. Указ об отставке правительства во главе с премьер-министром страны подписал президент Кыргызстана. Документ уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика (читайте здесь).