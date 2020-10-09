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Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

09 октября 2020 12:53
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Новости Кыргызстана. Указ об отставке правительства во главе с премьер-министром страны подписал президент Кыргызстана. Документ уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика (читайте здесь).

Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера-1

Самая напряженная обстановка складывается в Бишкеке. Волнения не прекращаются. Число пострадавших в результате массовых протестов и беспорядков растет. За помощью к медикам обратились более 1 200 человек. Несколько сотен пациентов госпитализированы.

Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера-4

Общественно-политическая ситуация в Бишкеке обострилась 5 октября после проведения парламентских выборов. Многие были несогласны с их результатами.

# Акции протеста # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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