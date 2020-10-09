Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

Новости Кыргызстана. Указ об отставке правительства во главе с премьер-министром страны подписал президент Кыргызстана. Документ уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.
Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика (читайте здесь).
Самая напряженная обстановка складывается в Бишкеке. Волнения не прекращаются. Число пострадавших в результате массовых протестов и беспорядков растет. За помощью к медикам обратились более 1 200 человек. Несколько сотен пациентов госпитализированы.
Общественно-политическая ситуация в Бишкеке обострилась 5 октября после проведения парламентских выборов. Многие были несогласны с их результатами.