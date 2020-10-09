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В Бишкеке вводят режим ЧП. Массовые беспорядки в Кыргызстане вспыхнули с новой силой

09 октября 2020 15:22
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Новости Кыргызстана. Ситуация в Кыргызстане обостряется. Массовые волнения и беспорядки 9 октября вспыхнули с новой силой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке вводят режим ЧП. Массовые беспорядки в Кыргызстане вспыхнули с новой силой-1

На центральной площади Бишкека происходят столкновения между сторонниками различных политических сил. Сотни митингующих забрасывают друг друга камнями и другими предметами, пытаясь вытеснить друг друга с площади.

В Бишкеке вводят режим ЧП. Массовые беспорядки в Кыргызстане вспыхнули с новой силой-4

Очевидцы сообщают о выстрелах, раздающихся из эпицентра столкновений. По некоторым данным, на экс-президента Алмазбека Атамбаева совершено покушение. В момент, когда машина политика отъезжала с площади, раздались хлопки. Однако официальных заявлений пока нет.

В Бишкеке вводят режим ЧП. Массовые беспорядки в Кыргызстане вспыхнули с новой силой-7

Для нормализации обстановки в столице страны вводится режим ЧП. С 20:00 начнут действовать комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничение движения транспортных средств, запрет на проведение массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

В город будут введены воинские формирования с техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

# Акции протеста # Алмазбек Атамбаев # Фотофакт

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