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Александр Лукашенко: надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс

09 октября 2020 17:23
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Новости Беларуси. Сверхидеей наших предков было желание занять «свой пачэсны пасаг між народамі». Поколению белоруса Громыки это удалось – мы стояли у истоков ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сейчас наша дипломатия слишком «скромная».  

Александр Лукашенко: надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины. Надо доводить, Игорь Петрович, до населения сопредельных государств, поляков прежде всего, литовцев и украинцев, пагубность их политики. Там подавляющее большинство наших сторонников в этих государствах в этой части.  

Александр Лукашенко: надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс-4

Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам, да и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять. И наши посольства, если они там думают работать, и Министерство иностранных дел должно – еще раз подчеркиваю – проводя жесткую политику в этом отношении, четко и однозначно заявлять себя.  

Александр Лукашенко: надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс-7

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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