Александр Лукашенко: надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины. Надо доводить, Игорь Петрович, до населения сопредельных государств, поляков прежде всего, литовцев и украинцев, пагубность их политики. Там подавляющее большинство наших сторонников в этих государствах в этой части.

Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам, да и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять. И наши посольства, если они там думают работать, и Министерство иностранных дел должно – еще раз подчеркиваю – проводя жесткую политику в этом отношении, четко и однозначно заявлять себя.