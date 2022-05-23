Официальная часть переговоров длилась почти 5 часов. Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи

Об импортозамещении в Союзном государстве, давлении со стороны Запада, которое, к слову, стало дополнительным толчком к собственному развитию, а также о вопросах безопасности. Эти темы 23 мая были во внимании Александра Лукашенко и Владимира Путина во время переговоров в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их официальная часть длилась практически пять часов. Кстати, о встрече лидеры договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

Что до самого главного, а именно «союзного фундамента», экономики, то у нее положительная динамика – товарооборот в 2021 году достиг рекорда – свыше 38 миллиардов долларов. Интенсивность партнерства в рамках Союзного государства наверняка стала настоящим сюрпризом для западных оппонентов – отметил Александр Лукашенко. Особенно когда громче стали звучать предложения об импортозамещении. Безусловно, говорили и о военно-политической обстановке в регионе. Понятно, что многое не для СМИ, как часто сам говорит Александр Лукашенко.

Тему продолжит Ксения Худолей.

Встречу в Сочи без спешки и оглядки на расписание лидеры Беларуси и России спланировали на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Тогда поговорить без лишних глаз президентам удалось меньше часа – скромный формат для белорусско-российского диалога. Сегодня, 23 мая, атмосфера для обстоятельного разговора куда более располагающая.