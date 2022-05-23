Официальная часть переговоров длилась почти 5 часов. Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи
Об импортозамещении в Союзном государстве, давлении со стороны Запада, которое, к слову, стало дополнительным толчком к собственному развитию, а также о вопросах безопасности. Эти темы 23 мая были во внимании Александра Лукашенко и Владимира Путина во время переговоров в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их официальная часть длилась практически пять часов. Кстати, о встрече лидеры договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.
Что до самого главного, а именно «союзного фундамента», экономики, то у нее положительная динамика – товарооборот в 2021 году достиг рекорда – свыше 38 миллиардов долларов. Интенсивность партнерства в рамках Союзного государства наверняка стала настоящим сюрпризом для западных оппонентов – отметил Александр Лукашенко. Особенно когда громче стали звучать предложения об импортозамещении. Безусловно, говорили и о военно-политической обстановке в регионе. Понятно, что многое не для СМИ, как часто сам говорит Александр Лукашенко.
Тему продолжит Ксения Худолей.
Встречу в Сочи без спешки и оглядки на расписание лидеры Беларуси и России спланировали на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшей неделе в Москве. Тогда поговорить без лишних глаз президентам удалось меньше часа – скромный формат для белорусско-российского диалога. Сегодня, 23 мая, атмосфера для обстоятельного разговора куда более располагающая.
Случайно или нет, но даже в дресс-коде президентов полная консолидация. Символизм при желании можно рассмотреть, например, в одинаковых галстуках. Впрочем, и без этого единство взглядов на актуальные вопросы очевидно. Сплоченные временем, а теперь уже и внешним прессингом, Беларусь и Россия вопреки и наперекор строят планы.
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Аналитики уверяют, индустриальная кооперация Беларуси и России при взаимном желании способна дать двукратное увеличение объемов торговли в течение нескольких лет. Наш производственный потенциал плюс ресурсы соседей – формула беспроигрышная. По прогнозам, как минимум 20 % российского импорта может быть замещено белорусской и союзной продукцией уже в ближайшей перспективе.
Если в экономическом поле Беларусь и Россию Запад задумал оставить наедине друг с другом, то в военно-политическом пространстве региона все наоборот. Мало того, что у наших рубежей США и союзники развернули масштабные учения, так отдельные страны еще и без стеснения претендуют на раздел соседней Украины.
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Просчитать наперед параметры собственной безопасности – шаг необходимый, учитывая геополитический расклад. Однако с белорусским лидером экспертное сообщество солидарно: повергнуть в панику Союзное государство своими национальными амбициями прибалты смогут едва ли.
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Конечно, все стратегические аспекты взаимоотношений Александр Лукашенко и Владимир Путин не выносят на публику (показательные выступления – все же прерогатива иной дипломатии). Периодичность личных встреч двух президентов говорит сама за себя. Эта пятая с начала года. Еще более красноречив порядок в вопросах энергоресурсов и продовольствия, дружба регионов и конкретные договоренности на перспективу.