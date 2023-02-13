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Генеральный секретарь ОДКБ находится с визитом в Минске

13 февраля 2023 09:12
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В Минске с официальным визитом находится генеральный секретарь ОДКБ. Имангали Тасмагамбетов впервые после назначения на должность посещает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный секретарь ОДКБ находится с визитом в Минске-1

Основная цель визита – утверждение плана работы, сформированного по итогам ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Сегодня, 13 февраля, основной день рабочего визита. Уже состоялась встреча Тасмагамбетова с министром иностранных дел Сергеем Алейником. Обсудили новые вызовы и угрозы в сфере международной и региональной безопасности, а также роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку. Ожидается также ряд переговоров на высшем уровне. Беларусь в нынешнем году председательствует в ОДКБ. И наша страна намерена укрепить единство союзников.

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# ОДКБ # Имангали Тасмагамбетов # Сергей Алейник # Фотофакт

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