Генеральный секретарь ОДКБ находится с визитом в Минске

В Минске с официальным визитом находится генеральный секретарь ОДКБ. Имангали Тасмагамбетов впервые после назначения на должность посещает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель визита – утверждение плана работы, сформированного по итогам ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Сегодня, 13 февраля, основной день рабочего визита. Уже состоялась встреча Тасмагамбетова с министром иностранных дел Сергеем Алейником. Обсудили новые вызовы и угрозы в сфере международной и региональной безопасности, а также роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку. Ожидается также ряд переговоров на высшем уровне. Беларусь в нынешнем году председательствует в ОДКБ. И наша страна намерена укрепить единство союзников.