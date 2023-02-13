Лукашенко: если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш, то ничего подобного. Время потребует определяться

Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Нынешний – первый визит Имангали Тасмагамбетова в этой должности. И закономерно, что именно в Минск – столицу страны, председательствующей в организации. Во время переговоров Александр Лукашенко акцентировал внимание на непростых вопросах деятельности ОДКБ и отметил, что с учетом вызовов, которые так или иначе затрагивают союзников, важно заниматься совершенствованием существующих и созданием новых компонентов системы кризисного реагирования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня ОДКБ – вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств – членов ОДКБ. Я не зря говорю о вашем опыте. Память у вас прекрасная. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру. Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, – ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) – оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче.

Еще раз подчеркиваю, никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию.