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«Шар заметили спустя неделю». Почему китайский атмосферный пузырь так напугал американцев?

13 февраля 2023 08:42
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

«Шар заметили спустя неделю». Почему китайский атмосферный пузырь так напугал американцев?-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

В Америке любят пузыри! Вернее, любили до недавнего времени. Почему пузыри пользуются таким предпочтением у янки? Да они же на пузырях живут. И одновременно жить без них не могут. Вот скажите, кто с детства учится надувать ртом пузырь из «жевачки», а потом громко его схлопывать? Так что пузыри у янки, можно сказать, вместо соски. И на них же американцы «зарабатывают». Если можно так выразиться. А порой ими же прикрываются.

Си Цзиньпин, экономика США и… мыльные пузыри: что общего – подробности здесь.

Вот, скажем, государственной долг США, который составляет уже бесконечные 32 триллиона – это же настоящий пузырь. В нем ничего нет, а американцы его все раздувают и раздувают, как ту же «жевачку». Потому что в нем все больше и больше «ничего нет», но этим «ничего» он засасывает в себя полмира. А американцам от этого прибыль… Или, скажем, до сих пор в мире 50 % всех торговых сделок (а недавно и все 80) совершаются в долларах. При этом сама американская экономика – это всего каких-то 10% мировой: ну разве не американский пузырь?! Короче, американцы считают пузыри своей специальностью, причем весьма прибыльной. Так что понятно, почему они так бесятся, когда пузыри вдруг пускает кто-то другой.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Си Цзиньпин # Фотофакт

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