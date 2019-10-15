«Очень много вопросов, есть над чем работать». Какие задачи у новых руководителей в местной вертикали власти Беларуси

Новости Беларуси. Государство окажет финансовую поддержку производителям рыбной продукции. Это очень рентабельная отрасль, потому перед регионами стоит задача ее развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, необходимо продолжить поиск новых направлений в сельском хозяйстве. Такие задачи Александр Лукашенко поставил 15 октября, назначая новых руководителей в ряд районов. Президент напомнил также о требовании соблюдать на местах дисциплину и технологии.

Среди руководителей, которые получили сегодня новый пост, Татьяна Колядко. Теперь она глава Московского района столицы. До этого работала в должности первого зама. Обращаясь к ней, Александр Лукашенко обратил внимание на организацию предстоящих выборов (подробнее здесь ).

Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома: В первую очередь разговор был по развитию Мстиславского района, конечно, по наведению порядка в населенных пунктах, наведению порядка на земле. Сегодня большое внимание необходимо уделять развитию сельского хозяйства Мстиславского района, поиску новых подходов инновационных в развитии наших сельхозпредприятий. Завершить весь комплекс осенних работ, провести работы по постановке скота. Это то, над чем придется работать в ближайшую перспективу.

Анатолий Лукашов, председатель Дубровенского райисполкома:

Не исчерпан потенциал нашего района, потому что район добивался хороших показателей и сейчас добивается. Можно еще больше достичь в производстве зерна, льна, рапса. Работаем и в животноводстве. Очень много вопросов, есть над чем работать.

Президент также назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками. Среди его задач – обеспечивать порядок в стране. Юрий Назаренко служил на разных должностях во внутренних войсках и службе безопасности Президента, руководил одним из элитных подразделений – Специальным отрядом быстрого реагирования.