Президент Беларуси: «Нужны в сельском хозяйстве новые тенденции»

Новости Беларуси. Государство окажет финансовую поддержку производителям рыбной продукции. Это очень рентабельная отрасль, потому перед регионами стоит задача ее развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, необходимо продолжить поиск новых направлений в сельском хозяйстве.

Такие задачи Александр Лукашенко поставил сегодня, 15 октября, назначая новых руководителей в ряд районов. Президент напомнил также о требовании соблюдать на местах дисциплину и технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужны в сельском хозяйстве новые тенденции, наряду с тем, что в основе все равно будут старые технологии. Они себя зарекомендовали. Нам нужен экономический прежде всего результат, нужна прибыль, нужны денежные средства.

Недавно говорили о производстве рыбы в стране. Слушайте, суперрентабельная отрасль, рынок – производи – не хочу. И хорошие есть образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более, что мы готовы в разумных размерах и объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты. К примеру.

Надо видеть и другие культуры, направления развития сельского хозяйства. Не просто традиционные. Вовремя посеем, вовремя уберем, может быть и вал будет 100 тысяч тонн. Может быть, да и будет, это не вопрос. Но нам экстенсивный метод не подходит. Нам надо интенсифицировать процессы сельскохозяйственного производства. Не забывайте только о том, что в сельском хозяйстве, как в деревне говорят: «Конь не валялся», в плане дисциплины – технологической и трудовой дисциплины. Поэтому многое зависит от руководителей.