«Вам надо будет обеспечить порядок в стране». Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Новости Беларуси. 15 октября Александр Лукашенко назначил ряд новых руководителей. Так, среди руководителей, которые получили сегодня новый пост, Татьяна Колядко. Теперь она глава Московского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого работала в должности первого зама. Обращаясь к ней, Александр Лукашенко обратил внимание на организацию предстоящих выборов (подробнее здесь).
Президент также назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками. Среди его задач – обеспечивать порядок в стране.
Юрий Назаренко служил на разных должностях во внутренних войсках и службе безопасности Президента, руководил одним из элитных подразделений – Специальным отрядом быстрого реагирования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется, задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других – вам надо обеспечить внутри страны порядок. Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне. И госсекретарь, даже Наталья Ивановна наденет военную форму – все пойдем защищать родину. Не дай бог, чтобы нам пришлось это делать. А обеспечить порядок внутри страны – это ваше дело.
Вы руководили соединениями, но вы руководили лучшим отрядом – специального назначения, быстрого реагирования. СОБР – это очень подготовленный отряд. Я очень хорошо знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, дошлифовывали, и я надеялся, что это будет очень хороший костяк, коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Для разного рода бандюганов и прочих мы всегда мобилизовывали отряд для задержания, нейтрализации и так далее. Вот этот опыт у вас хороший, он для вас пригодится всегда.
Добавим также, что на должность заместителя председателя Государственного комитета по имуществу согласована Екатерина Лукьянова.
А Андрей Попов, экс-руководитель пресс-службы Президента, стал генеральным консулом Беларуси в китайском городе Гуанчжоу.
Кроме того, глава государства напомнил также о требовании соблюдать на местах дисциплину и технологии.
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