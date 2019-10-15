Александр Лукашенко: «Выборы всегда были в Беларуси праздником»

Новости Беларуси. 15 октября Александр Лукашенко назначил ряд новых руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, среди руководителей, которые получили сегодня новый пост, Татьяна Колядко. Теперь она глава Московского района столицы. До этого работала в должности первого зама.

Обращаясь к ней, Александр Лукашенко обратил внимание на организацию предстоящих выборов.