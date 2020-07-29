Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».
«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
«Я достигну победы на этих нечестных выборах и сразу же проведу честные выборы» – то есть оксюморон – «жареный лёд». Если они нечестные, то ты на них не выиграешь.
Александр Шпаковский, политолог:
Всё верно. Но сейчас же ситуация напоминает, откровенно говоря, серпантин: в мире коронакризис. Вся мировая экономика падает – это общеизвестно. Экономики наших основных торговых партнеров тоже будут падать. Российская – от 4% до 6%. Украинская, вообще, находится в состоянии полуобморочном.
На самом деле мы – экспортоориентированное государство. Пик коронакризиса ожидается на ноябрь. В этой ситуации что мы должны делать? Максимально собраться, работать и пытаться продать наши товары. Что нам делать предлагают? Заняться выбором, переделом портфелей, какими-то люстрациями – лишать пенсии силовиков.
А дальше – знаете, что ещё пойдёт? Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину на улицах и переименованием населённых пунктов и названий улиц. «Самой главной проблемой». И в этой ситуации к декабрю-январю мы окажемся в обстановке, когда нечем платить пенсии и зарплаты. И вот тогда придёт иностранный добрый иностранный инвестор с портфелем денег, для которого будет создан особый режим существования, не предполагающий каких-либо проверок со стороны наших контролирующих органов. Вот, собственно говоря, и ларчик-то просто раскрывается.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.