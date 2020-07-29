Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».

«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

«Я достигну победы на этих нечестных выборах и сразу же проведу честные выборы» – то есть оксюморон – «жареный лёд». Если они нечестные, то ты на них не выиграешь.