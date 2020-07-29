Сергей Мусиенко: «Режиссура процесса видна. Эти даже символы из пальцев»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На выходных на улицы наших городов вышла определённая, не очень большая, но, всё-таки, вышли люди. Насколько это можно называть народным каким-то там движением, стихийным движением, либо это, всё-таки, всё срежиссировано. Тем более, что когда мы смотрим на символику протеста, на то, что делается в Интернете, вот эти белые ленточки, которые, кстати, были и на Болотной…
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:
Больше манипуляция. Потому что режиссура этого процесса, она видна. Эти даже символы из пальцев. Понимаете, Джин Шарп определял, что протест, который якобы должен свергать какие-то власти, он должен быть не виден, и режиссёр его находиться должен в тени длительное время и вызывать ощущение, что это народное такое сопротивление, спонтанность.
И вот эта кондовость даже, она вылезает чересчур, потому что после каждого выступления ей приходится поправляться и говорить – не, я не хотела, я здесь – я пойду котлеты делать, потому что про экономику не знаю. На вопросы не отвечаю, потому что сказать нечего, я этим не занималась. Слепили, из чего было.
Знаете, есть белорусская народная такая традиция – по ярмаркам батлейку возили. Другое название у нее – вертеп был. Ну, вот это напоминает такую батлейку, развлечение ярмарочное. Внуки Позняка никуда не делись. У него в 1994 году было 12,8% избирателей, но дети, внуки – протестные изначально, которые не хотят даже определяться, зачем протестуют. Ну, так получилось.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.