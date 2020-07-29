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Сергей Мусиенко: «Режиссура процесса видна. Эти даже символы из пальцев»

29 июля 2020 12:16
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На выходных на улицы наших городов вышла определённая, не очень большая, но, всё-таки, вышли люди. Насколько это можно называть народным каким-то там движением, стихийным движением, либо это, всё-таки, всё срежиссировано.  Тем более, что когда мы смотрим на символику протеста, на то, что делается в Интернете, вот эти белые ленточки, которые, кстати, были и на Болотной…

Сергей Мусиенко: «Режиссура процесса видна. Эти даже символы из пальцев»-1

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:
Больше манипуляция. Потому что режиссура этого процесса, она видна. Эти даже символы из пальцев. Понимаете, Джин Шарп определял, что протест, который якобы должен свергать какие-то власти, он должен быть не виден, и режиссёр его находиться должен в тени длительное время и вызывать ощущение, что это народное такое сопротивление, спонтанность.

И вот эта кондовость даже, она вылезает чересчур, потому что после каждого выступления ей приходится поправляться и говорить – не, я не хотела, я здесь – я пойду котлеты делать, потому что про экономику не знаю. На вопросы не отвечаю, потому что сказать нечего, я этим не занималась. Слепили, из чего было.

Знаете, есть белорусская народная такая традиция – по ярмаркам батлейку возили. Другое название у нее – вертеп был. Ну, вот это напоминает такую батлейку, развлечение ярмарочное. Внуки Позняка никуда не делись. У него в 1994 году было 12,8%  избирателей, но дети, внуки – протестные изначально, которые не хотят даже определяться, зачем протестуют. Ну, так получилось.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

# Выборы в Беларуси # Сергей Мусиенко # Игорь Марзалюк

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