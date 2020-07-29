Сергей Мусиенко: «Режиссура процесса видна. Эти даже символы из пальцев»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

На выходных на улицы наших городов вышла определённая, не очень большая, но, всё-таки, вышли люди. Насколько это можно называть народным каким-то там движением, стихийным движением, либо это, всё-таки, всё срежиссировано. Тем более, что когда мы смотрим на символику протеста, на то, что делается в Интернете, вот эти белые ленточки, которые, кстати, были и на Болотной…