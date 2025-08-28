Отработка маневренной обороны. На Обуз-Лесновском полигоне проходит батальонное тактическое учение с одним из механизированных батальонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема учения – это ведение маневренной обороны батальона в передовой полосе обороны бригады. Замыслом предусмотрены рубежи обороны, где от рубежа к рубежу необходимо нанести максимальное поражение противника и не дать ему продвигаться в заданном направлении.

Гвардейцы успешно поразили мишени, имитирующие условного противника из БМП-2 и стрелкового оружия. Полевая артиллерия – вопрос тактики. В ходе учения активно применяются беспилотные летательные аппараты для разведки местности и корректировки огня.