Прямой эфир

На Обуз-Лесновском полигоне проходит батальонное тактическое учение

28 августа 2025 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отработка маневренной обороны. На Обуз-Лесновском полигоне проходит батальонное тактическое учение с одним из механизированных батальонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Обуз-Лесновском полигоне проходит батальонное тактическое учение-2

Тема учения – это ведение маневренной обороны батальона в передовой полосе обороны бригады. Замыслом предусмотрены рубежи обороны, где от рубежа к рубежу необходимо нанести максимальное поражение противника и не дать ему продвигаться в заданном направлении.

Гвардейцы успешно поразили мишени, имитирующие условного противника из БМП-2 и стрелкового оружия. Полевая артиллерия – вопрос тактики. В ходе учения активно применяются беспилотные летательные аппараты для разведки местности и корректировки огня.

# Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: смотрите, чтобы не было незаполненных хранилищ, это преступление!
28 августа 2025 11:00

Лукашенко: смотрите, чтобы не было незаполненных хранилищ, это преступление!

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля
28 августа 2025 10:53

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля

Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии
28 августа 2025 10:35

Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии