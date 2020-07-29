Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • «Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

29 июля 2020 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»

«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»-1

Александр Шпаковский, политолог:
Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское предложение. То есть пытаются общество разъединить, пытаются людей настроить против силовиков, которые якобы больше получают.

Но ведь никто не говорит о том, что почему-то далеко не все люди гражданских профессий хотели бы на себя примерить офицерские погоны или солдатские сапоги. И не зря через 20 лет эти люди выдыхаются и получают с 48 лет право на пенсию. Вот это хотят убрать.

То есть там масса разных нюансов, которые указывают на то, что: а) подрубается основа государства в виде силовых структур – они делаются слабыми сознательно. Значит, создаются некие особые режимы для иностранцев, назначаются какие-то перевыборы – странные абсолютно.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Шпаковский

Другие новости рубрики

Все новости
«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»
29 июля 2020 12:52

«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»

Кто-то набрал 100 баллов, а кто-то – ноль. Рекорды ЦТ-2020
29 июля 2020 12:49

Кто-то набрал 100 баллов, а кто-то – ноль. Рекорды ЦТ-2020

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»
29 июля 2020 11:17

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»