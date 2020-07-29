«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».
«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»
Александр Шпаковский, политолог:
Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское предложение. То есть пытаются общество разъединить, пытаются людей настроить против силовиков, которые якобы больше получают.
Но ведь никто не говорит о том, что почему-то далеко не все люди гражданских профессий хотели бы на себя примерить офицерские погоны или солдатские сапоги. И не зря через 20 лет эти люди выдыхаются и получают с 48 лет право на пенсию. Вот это хотят убрать.
То есть там масса разных нюансов, которые указывают на то, что: а) подрубается основа государства в виде силовых структур – они делаются слабыми сознательно. Значит, создаются некие особые режимы для иностранцев, назначаются какие-то перевыборы – странные абсолютно.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.