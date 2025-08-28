Туроператоры из России совершают ознакомительный тур по Гродненской области

Для них подготовили множество разнообразных экскурсий. Августовский канал, дворцово-парковый комплекс «Святск», православные и католические храмы, Лидский, Мирский и Гродненские замки. Всего более десятка объектов – на этих локациях гости ближе познакомились с нашей историей и культурой и смогли по достоинству оценить туристические возможности Беларуси. Не остались без внимания и наши здравницы. Санаторно-курортный и медицинский туризм особенно вызывают интерес у россиян.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: То, что мы показываем, пока впечатляет наших коллег, нам радостно, что, действительно, Гродненская область вызывает такой неподдельный интерес, я думаю, что уже в скором будущем у нас уже появятся на улицах города Гродно и нашей области уже и туристы из Красноярска, причем это будет не точечно, это будет уже на постоянной основе, это будут большие группы.

Светлана Маслова, генеральный директор турагентства Красноярска (Россия):

У вас можно делать туризм разный, как эконом вариант, потому что у вас на самом деле по стоимости очень приемлемые цены для нашего туриста, как детский туризм, это патриотизм и история, как медицинский туризм, санатории, потому что у вас шикарнейшая база, шикарнейшее лечение.

В Гродненской области на данный момент Россия обеспечивает более 80 % экспорта туруслуг. Поток гостей планируют значительно увеличить. Этому послужит этому и встреча с туроператорами, которые сами удостоверились, что можно и нужно предлагать клиентам.