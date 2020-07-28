«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. Объективный срез. 28 июля в Минске рассказали, как будет проходить национальный экзитпол во время президентских выборов. Инициатором социологического исследования выступил Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Опрос на выходе из избирательных участков в день основного голосования проведет Молодежная лаборатория социологических исследований. Организация имеет соответствующую аккредитацию, а кроме этого и опыт электорального анализа во время избирательных кампаний 2010 и 2015 годов.

В штате лаборатории – социологи, политологи и научные консультанты. Методика опроса и формула расчета соответствует признанным в мире стандартам. За проведением экзитпола будут следить международные и национальные эксперты.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета международных организаций:

Мы получим объективные результаты, во всяком случае такой опыт у нас уже был. Как было уже сказано, полученные результаты практически полностью совпали с официальными результатами. Особенно можно отметить то, что они практически были идентичны результатам, полученными зарубежными независимыми организациями, которые проводили экзитпол.

Игорь Пинчук, научный консультант исследования:

Нам необходимо задействовать порядка 300 избирательных участков, на которых будут стоять наши интервьюеры. Совокупный выбор респондентов прогнозируемый – сколько всего получится опросить за этот день – это более 12 тысяч человек. Как осуществляется отбор граждан: интервьюер не может опрашивать каждого выходящего из участка. Для этого закладывается определенный шаг, с которым они работают. Вышел человек из избирательного участка, и интервьюер, в соответствии со своим шагом, отсчитывает необходимое количество человек.

Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Чтобы сохранить все стандарты соответствия, международные стандарты, нужны не только национальные наблюдатели, кроме исполнителей и так далее, нужны еще международные наблюдатели из профильных организаций из других стран, имеющие опыт. Мы разослали приглашения во многие страны: Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша и так далее. Разослали приглашения – многие откликнулись. С удостоверением, в брендированной форме и полной санитарной экипировке. Продемонстрировали и то, как будет выглядеть интервьюер.