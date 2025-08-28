Лукашенко: смотрите, чтобы не было незаполненных хранилищ, это преступление!

Ход уборочной по стране, увеличение площадей посадки картофеля, а также вопросы его хранения стали темами докладов, которые Александр Лукашенко сегодня, 28 августа, заслушал прямо на поле сельхозпредприятия «Рассвет» Кировского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнотоварное предприятие, которое удалось сохранить в непростые времена, сегодня получило только положительные отзывы от главы государства. Что касается уборочной, как доложил министр, в Могилевской и Минской областях убрать осталось немного. На финишной прямой в том числе уборка рапса.



Что касается второго хлеба – урожай картофеля в этом году будет не хуже прошлогоднего. На руку и погодные условия – как отмечают специалисты, влаги для корнеплодов хватило. Кроме того, были увеличены площади посадки, всего в стране картофелем занимается более 260 сельхозорганизаций. Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля.

Копать картошку только начали. Полки отечественных магазинов на 95 % обеспечены ранними сортами. Касательно научного сопровождения подотрасли разговор шел отдельный. Президент ознакомился с продукцией профильного научно-практического центра НАН. В том числе с сортами для чипсов и картофеля-фри. Еще одной точкой в маршруте главы государства стало картофелехранилище. Президент ознакомился с современными технологиями, которые позволяют сберечь урожай до следующего сезона.