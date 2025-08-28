В ЕК назвали недопустимыми удары по нефтепроводу «Дружба»

В ЕС заявили, что нефтепровод «Дружба» в РФ – часть энергетической безопасности Евросоюза и не должен становиться целью атак, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя ЕК Евы Гринчировой, данный вопрос Еврокомиссией был вынесен для обсуждения с Киевом. Брюссель напомнил властям Киева о первостепенности сохранения энергоснабжения, сделав акцент на необходимости со стороны всех сторон поддерживать функционирование критически важной инфраструктуры, подчеркнула другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

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