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Политолог: «Делается всё возможное в интересах некого иностранного игрока, скорее всего, иностранного крупного капитала»

29 июля 2020 12:45
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В одной из программ, с грамматическими ошибками, правда, она опубликована, но человек спешил… Написано, что инвесторы тоже отличаются по сорту и качеству. Потому что там написано, что для иностранных инвесторов будет какой-то особый режим.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во-первых, есть, презюмируются, такие предлагаются, как элементы дальнейшего развития и устройства государства, всемерная поддержка малому бизнесу, предпринимательству, всем сферам экономики.

В то же время имеется посыл такой, что инвесторам предоставляется некий особый правовой режим. То есть не ущемляются или будут тем самым представители национального бизнеса? Кроме, для них предлагается, во всяком случае, некая независимая правовая защита. От кого защита?

Игорь Марзалюк:
Ну, от белорусского государства, наверное.

Светлана Любецкая:
Возникают вопросы. То есть возникает больше вопросов в реальности и в том, как эти механизмы будут работать, на кого.

Игорь Марзалюк:
Но для меня эта норма, вообще, такая компрадорская, то есть продажная, если называть вещи своими именами.

Политолог: «Делается всё возможное в интересах некого иностранного игрока, скорее всего, иностранного крупного капитала»-1

Александр Шпаковский, политолог:
Вы всё правильно видите, потому что я внимательно анализировал эту программу и именно на это обратил внимание. Делается всё возможное в интересах как раз-таки некого иностранного игрока, который называется инвестором, скорее всего, иностранного крупного капитала. О чём идёт речь на самом деле, что скрывают эти красивые слова?

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

# Выборы в Беларуси # Александр Шпаковский # Светлана Любецкая # Игорь Марзалюк

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