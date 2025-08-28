Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов готовится отметить юбилей

25 лет они дарят тепло и надежду тысячам детей с ограничениями по здоровью. В Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов направляют ребят с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении четверти века учреждение предоставляет комплексную медицинскую помощь. Оснащенность высокотехнологичным оборудованием дает возможность для применения самых современных методик. Индивидуальный подход и забота о каждом ребенке помогает детям делать значительные шаги к выздоровлению. 98 % ребят показывают устойчивое улучшение состояния. За последние пять лет более 50 воспитанников центра смогли навсегда забыть о диагнозе – им была официально снята инвалидность.

Богдан Адамович, выпускник Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: Все свое детство я провел в этом центре. Впечатление очень хорошее, потому что в этом центре я много чему научился, много чего повидал, обрел много знакомств и много чего узнал интересного для себя.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

У нас сегодня существует целый ряд выплат социальных и гарантий родителям, воспитывающим детей-инвалидов. То есть, защищена и семья в рамках Трудового кодекса, и пособия, которые как непосредственно на ребенка-инвалида, так и семье, воспитывающей детей-инвалидов. Но самое главное, наверное, здесь стремиться к тому, чтобы у ребенка либо была снята группа инвалидности, либо степень утраты здоровья была более облегченной.

Центр реабилитации создан в рамках реализации программы Президента «Дети Беларуси». За годы работы более 600 ребят произнесли здесь свои первые слова, еще около 250 – встали на ноги. В целом помощь и поддержку получили более 27 тысяч детей.