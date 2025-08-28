Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию возобновлены

Возобновлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости со ссылкой министра экономики Словакии Денису Сакову.

Ранее из-за атаки ВС Украины по «Дружбе» поставка нефти на территорию Словакии была приостановлена. Братислава и Будапешт направили обращение в Еврокомиссию, где отображено недовольство нарушениями в поставках нефти по «Дружбе», а также передана просьба дать гарантии их безопасности.

Сакова выразила надежду на сохранение стабильности процесса и отсутствие атак на энергоинфраструктуру в дальнейшем.

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