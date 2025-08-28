Прямой эфир

Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию возобновлены

28 августа 2025 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию возобновлены-0

Возобновлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости со ссылкой министра экономики Словакии Денису Сакову.

Ранее из-за атаки ВС Украины по «Дружбе» поставка нефти на территорию Словакии была приостановлена. Братислава и Будапешт направили обращение в Еврокомиссию, где отображено недовольство нарушениями в поставках нефти по «Дружбе», а также передана просьба дать гарантии их безопасности.

Сакова выразила надежду на сохранение стабильности процесса и отсутствие атак на энергоинфраструктуру в дальнейшем.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Дракой и большим скандалом закончилось заседание парламента Мексики
28 августа 2025 10:56

Дракой и большим скандалом закончилось заседание парламента Мексики

Пашинян заявил о начале отстранения главы ААЦ
28 августа 2025 10:52

Пашинян заявил о начале отстранения главы ААЦ

В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»
28 августа 2025 10:38

В Венгрию и Словакию вновь стала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»