О чём почти полчаса говорили Александр Лукашенко и Майкл Помпео? Все темы в одном материале

Обсуждалась ситуация в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно – возникли и возникают все новые вызовы.

Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко проинформировал о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.

Касаясь внешнеполитической повестки, глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В целом белорусский лидер подчеркнул: мы выступаем за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.

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Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что у нас внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией, а так же пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.