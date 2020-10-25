О чём почти полчаса говорили Александр Лукашенко и Майкл Помпео? Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео состоялся 24 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беседа, которую инициировала американская сторона, длилась около получаса.
Обсуждалась ситуация в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно – возникли и возникают все новые вызовы.
Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.
Александр Лукашенко проинформировал о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.
Касаясь внешнеполитической повестки, глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В целом белорусский лидер подчеркнул: мы выступаем за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.
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Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что у нас внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией, а так же пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.