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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео

24 октября 2020 16:39
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Новости Беларуси. 25 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео-1

Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале «Пул Первого».  

О подробностях разговора пока не сообщается.  

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Майкл Помпео # Фотофакт

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