Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео

Новости Беларуси. 25 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале «Пул Первого».
О подробностях разговора пока не сообщается.