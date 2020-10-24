О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы. Подробности разговора Лукашенко с Помпео

Новости Беларуси. По инициативе американской стороны сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео. Беседа длилась около получаса. Ее подробности БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы.

Также Александр Лукашенко и Майкл Помпео обсудили внутриполитическую обстановку – и в Беларуси, и в Соединенных Штатах Америки.

Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.

Касаясь внешнеполитической повестки, Глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ – по защите общего пространства – в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран – Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать.

В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

«В целом белорусский лидер подчеркнул – мы выступаем за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре», – рассказали в пресс-службе.

Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Республики Беларусь.

Кроме того, как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией. Он пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.