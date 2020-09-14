О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное

Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств в формате «один на один» обсудили широкий перечень вопросов. Главная тема переговоров – ситуация в Беларуси. И одним из результатов встречи стала новость о том, что Россия в этот сложный момент предоставит нашей стране государственный кредит в $1,5 млрд долларов.

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь по всем направлениям. Встреча продолжалась более четырех часов. О чем еще говорили лидеры стран – материал Алены Сыровой.

У тех, кто следит за событиями в политической жизни Беларуси, едва ли были сомнения о том, какую страну для первого после выборов заграничного визита в случае победы выберет Александр Лукашенко. В предыдущие годы наш Президент всегда летал в Россию (исключение разве что 2011-й, когда первый официальный визит был в Туркменистан). Владимир Путин: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления разобрались в этой ситуации В этот раз традицию решили не нарушать. Потому Владимир Путин Александра Лукашенко сегодня встречал в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

10 миллионов человек в России трудится на кооперационных предприятиях, которые завязаны на сотрудничество с Беларусью. Где-то немножко, где-то побольше российские предприятия поставляют свои комплектующие изделия и другой продукции. Но это, как обычно считают, если в среднем четыре человека в семье, то 40 миллионов россиян, то есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы, мы в этом направлении будем делать все.

Владимир Путин:

Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент – это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике. Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках. 1,5 миллиарда долларов – и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне. Мы должны будем продолжить также и наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Конечно, такая поддержка весьма кстати в непростой во всех отношениях период.