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О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное

14 сентября 2020 19:15
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Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.  

Главы государств в формате «один на один» обсудили широкий перечень вопросов. Главная тема переговоров – ситуация в Беларуси.  

И одним из результатов встречи стала новость о том, что Россия в этот сложный момент предоставит нашей стране государственный кредит в $1,5 млрд долларов.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-1

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-3

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь по всем направлениям. Встреча продолжалась более четырех часов.  

О чем еще говорили лидеры стран – материал Алены Сыровой.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-6

У тех, кто следит за событиями в политической жизни Беларуси, едва ли были сомнения о том, какую страну для первого после выборов заграничного визита в случае победы выберет Александр Лукашенко. В предыдущие годы наш Президент всегда летал в Россию (исключение разве что 2011-й, когда первый официальный визит был в Туркменистан).  

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В этот раз традицию решили не нарушать. Потому Владимир Путин Александра Лукашенко сегодня встречал в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-9

Владимир Путин, президент России:  
Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече.  

Алена Сырова, корреспондент СТВ:  
Что же, еще один месседж в адрес недоброжелателей. Россия, действительно очень поддержала белорусское государство в кризисный постэлекторальный период и этого нельзя не замечать.  

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Разумеется, внутренняя повестка Беларуси не может не волновать россиян. Мы близкие люди, нас многое связывает (то же Союзное государство), и все прекрасно понимают: если есть проблемы у одного – другому их не избежать.

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Безопасность – это не столько об оружии и армии, сколько об экономике. Пандемия явно не прибавила здоровья мировым торгово-экономическим связям. Сказалось это и на белорусско-российском товарообороте – он упал аж на 20 %.

Как выбираться из этой ситуации, решают на уровне правительств. Не так давно в Минск прилетал премьер-министр России Михаил Мишустин. 14 сентября и президенты внесли свою лепту.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
10 миллионов человек в России трудится на кооперационных предприятиях, которые завязаны на сотрудничество с Беларусью. Где-то немножко, где-то побольше российские предприятия поставляют свои комплектующие изделия и другой продукции. Но это, как обычно считают, если в среднем четыре человека в семье, то 40 миллионов россиян, то есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы, мы в этом направлении будем делать все.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-15

Владимир Путин:   
Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент – это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике.

Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.  

1,5 миллиарда долларов – и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне. Мы должны будем продолжить также и наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях.    

Конечно, такая поддержка весьма кстати в непростой во всех отношениях период.  

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное-18

Во время протокольного общения оба лидера не раз говорили про уроки и выводы, которые нужно сделать – и из ситуации с пандемией, и из кризиса в нашей стране, и из поведения партнеров. Какие они – Александр Лукашенко и Владимир Путин – предпочли обсудить в формате «один на один».  

Впрочем это решение говорит само за себя: можно сколько угодно не соглашаться друг с другом в мелочах, но в трудную минуту, отбросив все, протянуть руку. Это и значит быть союзниками.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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