Александр Лукашенко: они проводят учения тогда, когда хотят. Мы будем готовить свои армии, чтобы можно было этому противостоять

Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений
Все понимают: наши внутренние проблемы не были бы такими острыми без определенной подпитки из-за рубежа. Напряжения добавили и активные действия у наших границ, которые несли прямую угрозу безопасности. И речь здесь не только о Беларуси, но и о Российской Федерации.
Для таких случаев и нужны союзники. Белорусскую армию привели в боевую готовность, а россияне создали резерв из силовиков на случай обострения ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну зачем лязгать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси? Зачем? Сложный период, ну, потерпите. Нет. 15 километров от границ – выбросили недавно батальон натовский. 15 километров, в Литве. Зачем это делать?
Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии, для того чтобы, если не дай бог, можно было этому противостоять.
Владимир Путин, президент России:
Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы: у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. Как планировали раньше, так все и будем делать.
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