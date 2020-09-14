Александр Лукашенко: они проводят учения тогда, когда хотят. Мы будем готовить свои армии, чтобы можно было этому противостоять

Все понимают: наши внутренние проблемы не были бы такими острыми без определенной подпитки из-за рубежа. Напряжения добавили и активные действия у наших границ, которые несли прямую угрозу безопасности. И речь здесь не только о Беларуси, но и о Российской Федерации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну зачем лязгать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси? Зачем? Сложный период, ну, потерпите. Нет. 15 километров от границ – выбросили недавно батальон натовский. 15 километров, в Литве. Зачем это делать?

Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии, для того чтобы, если не дай бог, можно было этому противостоять.