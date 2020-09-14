Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Друг познаётся в беде»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех тех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время.

Друг познается в беде. Я это искренне говорю. Это нам урок – не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах.