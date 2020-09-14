Прямой эфир

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Друг познаётся в беде»

14 сентября 2020 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.  

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Друг познаётся в беде»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех тех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время.  

Друг познается в беде. Я это искренне говорю. Это нам урок – не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах.  

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Друг познаётся в беде»-4

Читайте также:

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений

Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике
14 сентября 2020 14:22

Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений
14 сентября 2020 14:05

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи
14 сентября 2020 10:36

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи