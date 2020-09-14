Владимир Путин: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления разобрались в этой ситуации

Новости Беларуси. 14 сентября в Сочи состоялась встреча президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати говоря, на фоне информационного шума руководство России все-таки услышало и даже поддержало пути выхода из кризиса, озвученные официальным Минском. Среди них – конституционная реформа. Вообще за последний месяц россияне, кажется, уже на всех уровнях озвучили недопустимость радикальных реформ в Беларуси и тем более под руководством извне.

Владимир Путин, президент России:

Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше.

Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно.

Уверен, что – имея в виду ваш опыт политической работы – работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне. Это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит создаст условия для дальнейшего развития.

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