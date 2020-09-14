Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я грубо, может быть, сказал недавно россиянам-журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет – пусть присоединяется к этим учениям. Кто-то не хочет – пусть не делает это. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России. А наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы один из уроков нынешней ситуации в Беларуси увидели.