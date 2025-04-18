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В Санкт-Петербурге пройдёт заключительный день сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ

18 апреля 2025 06:29
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Сверить часы и укрепить контакты. Сегодня, 18 апреля, в Санкт-Петербурге – второй и заключительный день весенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Белорусская делегация во главе с председателем Cовета Республики Натальей Кочановой примет участие в ряде мероприятий, посвященных юбилею нашей общей Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге пройдёт заключительный день сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ-2

Первый пункт в рабочем расписании – торжественная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориале. В ней примут участие руководители и делегации парламентов стран СНГ. Ключевое мероприятие в Таврическом дворце сегодня – 58-е пленарное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. В этом году форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне белорусские парламентарии приняли участие в заседаниях постоянных комиссий и Совета межпарламентской ассамблеи. Депутаты и сенаторы стран Содружества озвучили оценку миссии наблюдателей от МПА СНГ на выборах Президента нашей страны. Они подчеркнули демократичность процесса и полное соответствие кампании белорусскому законодательству.

# СНГ # Международное сотрудничество

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