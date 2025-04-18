В штаб-квартире МПА СНГ открылась выставка «Врачи Великой Победы», посвящённая героям-медикам

Во всех странах Содружества Независимых Государств одинаково настроены бороться с попытками искажения и фальсификации истории. Это подтвердили участники весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии сегодня, 18 апреля, обсудили проекты новых модульных законов, охватывающих вопросы безопасности, социальной и экономической сфер. Напомним, что белорусскую делегацию в Санкт-Петербурге возглавляет председатель Совета Республики. Основной лейтмотив всех мероприятий сессии – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В штаб-квартире МПА СНГ открылась выставка «Врачи Великой Победы», посвященная героям-медикам, которые на фронте рисковали жизнями, спасая раненых. Экспозиция рассказывает о подвигах медиков из разных стран, входящих в Содружество. Ведь, «коричневую» чуму искореняли вместе все народы некогда единой страны, и в деле сохранения исторической памяти их потомки остаются едины.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:

Для нас историческая память не абстракция – это наша память, это память наших дедов, прадедов. Сейчас реализуется совместный конкурс Национального центра исторической памяти при Президенте России и Республике Беларусь, который посвящен как раз личным историям и воспоминаниям о том самом преступлении против человечности, который наши народы испытали. То, что молодежь вовлекается в сохранение исторической памяти наших государств, это самая верная основа и почва того, что мы будем вместе.

Сегодня же участники Межпарламентской ассамблеи стран СНГ посетили Пискаревское мемориальное кладбище. В память о безвинно уничтоженных фашистами жизнях к подножию памятника легли цветы.