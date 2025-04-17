В рамках МПА СНГ уже принято более 600 модельных законов, которые охватывают все сферы жизнедеятельности – Алейник

Тема безопасности во всех ее аспектах – одна из главных в повестке заседаний и встреч весенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Участие в мероприятиях принимает белорусская делегация. Парламентарии обсуждают возможности противодействия существующим и потенциальным угрозам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых актуальных вызовов современности связан с развитием искусственного интеллекта и технологий. Внедрение достижений научного прогресса может привести к существенной трансформации экономики, сокращению рабочих мест и развитию социальной напряженности. Кроме того, технологии становятся страшным оружием в руках тех, для кого мир и стабильность не в приоритете. О том, как найти баланс между безопасностью и инновациями, парламентарии говорили на Международной антитеррористической конференции. К диалогу подключились представители более чем 15 организаций.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: Мы едины в понимании того, что надо минимизировать риски, связанные с искусственным интеллектом. В рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ активно занимаемся не только развитием межпарламентского сотрудничества и нашего взаимодействия на межпарламентских площадках, мы очень активно занимаемся и законотворческой деятельностью. В рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ уже принято более 600 модельных законов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Это и вопросы безопасности как раз таки. Я думаю, что тема искусственного интеллекта будет тоже предметом отдельного рассмотрения.

В фокусе внимания и тема информационной безопасности. На заседании постоянной комиссии белорусская сторона озвучила заявление к 80-летию Великой Победы. В нем подчеркнута необходимость объединения усилий в сохранении памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной. Инициатива нашла широкую поддержку среди парламентариев стран Содружества.

Единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром для всех наших партнеров – Косачев

Финальным событием этого дня станет заседание совета МПА СНГ. А 18 апреля запланирован ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы.