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Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире

09 сентября 2024 17:45
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Тема обеспечения военной безопасности сегодня, пожалуй, входит в топ наиболее обсуждаемых. А для Беларуси, которая оказалась в эпицентре мирового противостояния, она особенно актуальна. Геополитическая обстановка вокруг нашей страны остается крайне нестабильной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире-2

Как подчеркнул Валерий Ревенко, на Западе прекрасно понимают, что Беларусь не представляет угрозы, а все наши действия направлены исключительно на оборону государства, однако умышленно нагнетают обстановку, чтобы и дальше продвигать свою милитаристскую политику. Впрочем, несмотря на все недружественные шаги, попытки раскачать и втянуть в конфликт в нашей стране будет мир.

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире-4

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
На территории Беларуси будет мир. Мир обусловлен, прежде всего, политикой нашего государства. Есть феномен нашего Президента, который уже долгие годы выстраивает так политику, благодаря его личному авторитету, благодаря выстраиванию той политики, которая в нашем государстве. Мы живем в мире. Мы умудряемся сохранять хорошее отношение практически со всеми государствами. У нас есть стратегический союзник – Российская Федерация. У нас есть стратегический партнер – Китайская Народная Республика. У нас есть очень много друзей на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке. Это политика государства. Это благодаря нашему Президенту. И в то же время политика сама настроена на поиск друзей.

Благодаря такому подходу, который, к слову, теперь закреплен в Концепции национальной безопасности, наша страна долгие годы живет в мире. Но, как говорил Президент, с пацифизмом не путать – мы готовы выстраивать взаимоотношения только на равных, а на любую агрессию ответим мгновенно и сполна.

Минобороны: в Евросоюзе продолжается наращивание вооруженных сил.

# Валерий Ревенко # Государственная политика

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