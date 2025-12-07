Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Константин Блохин, политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН:

После начала СВО Запад оказал, по самым скромным оценкам, финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов. И за эти деньги они не смогли нанести России стратегическое поражение в Украине, как мечтала демократическая партия. Относительно недавно вышел план восстановления украинской экономики из руин, и он будет стоить Европе где-то 560 миллиардов долларов. Суммируем. Итого – триллион долларов в Украину в качестве инструмента сдерживания России.

Одновременно с этим мы видим золотой унитаз, мы видим коррупцию, которая мешает как раз нанести России стратегическое поражение в Украине. И очевидно, что Украина на этом фоне становится черной дырой, в которой пропадает вся американская, западная военная и финансовая помощь. И понятно, что для Трампа это проблема. Очевидно, что у Трампа совершенно другие внешнеполитические приоритеты. Ему нужно выйти из Украины, желательно сохранив лицо.

А сохранить лицо он может, только получив прибыль. Прибыль получить конкретно из Украины он не может. Именно поэтому он хочет конвертировать эту упущенную прибыль с помощью налаживания отношений с Россией.

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