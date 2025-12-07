Расследование и отставка. Какой исход ждёт Зеленского? Мнение эксперта
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Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:
Коррупционный скандал подготавливает почву для смены режима в Украине. Приятно, что Зеленский будет подвергнут расследованию и вынужден будет уйти в отставку. Это будет в ближайшее время. И за этой операции стоит Америка. Вашингтон, вероятно, также будет стоять за назначением его приемника.
Это будет человек вроде Умерова, Арестовича или Залужного в качестве временного президента. Будет подписан тот договор в конце этой войны на очень унизительных условиях для страны. Но так и будет. За этим всем стоит господин Трамп и Соединенные Штаты.
Мачей Вишневский, главный редактор польского новостного портала:
Вообще, надо к господину Залужному подходить как к человеку, который представляет интересы не Украины, а Лондона. Это уже давно известно. И поэтому, когда он сказал эти слова, стало все абсолютно ясно. Если бы господин Залужный заменил Зеленского на посту президента, это обозначает войну до конца. Я думаю, выборы (если кто-то о них думает) между Залужным и Зеленским, они практически без выбора. Я абсолютно согласен, что это буквально неделя, месяц-два, и Зеленского не будет. А кто придет на его место, это надо еще обсуждать. Потому что уже ясно, что, если кто-нибудь серьезно думает о мирном договоре с Украиной, это не должен быть господин Залужный. А господин Зеленский, если он останется жив, он станет очень опасным человеком для коллективного Запада, потому что вдруг он заговорит.
Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН:
Если Зеленского уберут, то, скорее всего, самый возможный кандидат на место Зеленского – как раз Залужный. Понятно, что пророссийским он не будет, он будет более опасным противником для нас, более хитрым. И очевидно, что нам придется использовать уже другие меры в борьбе против Украины.
Если вот этот рецепт Залужного будет использован. Размещение ядерного оружия в Украине. Это ведь был одним из главных факторов начала специальной военной операции. Не допустить, чтобы Украина была в НАТО, с ядерным оружием и так далее. Поэтому Залужный нарисовал на самом деле катастрофический сценарий для самой Украины.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Мы должны обратить внимание, что конфликт в Украине может трансформироваться в конфликт между Вашингтоном и Лондоном.
Мы говорили Залужный, а есть еще Умеров, который ездил еще в 2019 году и просил должность президента после Зеленского. Поэтому здесь в этом отношении идут конфликты кандидатов. Один требует обслуживать интересы Лондона на продолжение конфликта, а второй, скорее всего, будет обслуживать интересы Вашингтона на остановку этого конфликта.
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