Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:

Коррупционный скандал подготавливает почву для смены режима в Украине. Приятно, что Зеленский будет подвергнут расследованию и вынужден будет уйти в отставку. Это будет в ближайшее время. И за этой операции стоит Америка. Вашингтон, вероятно, также будет стоять за назначением его приемника. Это будет человек вроде Умерова, Арестовича или Залужного в качестве временного президента. Будет подписан тот договор в конце этой войны на очень унизительных условиях для страны. Но так и будет. За этим всем стоит господин Трамп и Соединенные Штаты.

Мачей Вишневский, главный редактор польского новостного портала:

Вообще, надо к господину Залужному подходить как к человеку, который представляет интересы не Украины, а Лондона. Это уже давно известно. И поэтому, когда он сказал эти слова, стало все абсолютно ясно. Если бы господин Залужный заменил Зеленского на посту президента, это обозначает войну до конца. Я думаю, выборы (если кто-то о них думает) между Залужным и Зеленским, они практически без выбора. Я абсолютно согласен, что это буквально неделя, месяц-два, и Зеленского не будет. А кто придет на его место, это надо еще обсуждать. Потому что уже ясно, что, если кто-нибудь серьезно думает о мирном договоре с Украиной, это не должен быть господин Залужный. А господин Зеленский, если он останется жив, он станет очень опасным человеком для коллективного Запада, потому что вдруг он заговорит.