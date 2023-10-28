Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Смотрите в воскресенье, 29 октября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».
Надежда Сасс, СТВ:
Многополярный мир. Реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?
Мы вообще не можем быть уверены, что Европа просуществует до середины столетия, если мы не остановим этих идиотов и разжигателей войны, в руках которых сейчас власть.
Джо Байден, президент США:
Мы сильнейшая страна в истории, в истории всего мира. Мы можем участвовать в обоих конфликтах и поддерживать нашу обороноспособность.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
До 2030 года у них четко определен враг номер один, с кем надо расправиться. Это Российская Федерация. Там же говорится впервые о Республике Беларусь. И на долгосрочную перспективу там определен Китай.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому что я очень люблю ЕС, потому что Европейский союз вместе с США, Китаем, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Сейчас в силу развития средств массовой информации важен каждый голос за мир. И почти 10 миллионов белорусских голосов крайне важны, чтобы мы сохранили человеческую цивилизацию.
Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
Большая Европа – это действительно от Ванкувера до Владивостока. И в этом смысле в многополярном мире рано или поздно сформируется в противовес глобальному Югу и глобальный Север. Как бы там ни было, я думаю, что для каждого из нас все-таки Париж и Берлин намного ближе, чем Пекин и Нью-Дели.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» 28 октября в 22:00.