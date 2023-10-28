Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите в воскресенье, 29 октября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:

Многополярный мир. Реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?

Мы вообще не можем быть уверены, что Европа просуществует до середины столетия, если мы не остановим этих идиотов и разжигателей войны, в руках которых сейчас власть.

Джо Байден, президент США:

Мы сильнейшая страна в истории, в истории всего мира. Мы можем участвовать в обоих конфликтах и поддерживать нашу обороноспособность.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

До 2030 года у них четко определен враг номер один, с кем надо расправиться. Это Российская Федерация. Там же говорится впервые о Республике Беларусь. И на долгосрочную перспективу там определен Китай.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому что я очень люблю ЕС, потому что Европейский союз вместе с США, Китаем, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Сейчас в силу развития средств массовой информации важен каждый голос за мир. И почти 10 миллионов белорусских голосов крайне важны, чтобы мы сохранили человеческую цивилизацию.