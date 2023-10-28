Прямой эфир

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»

28 октября 2023 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Смотрите в воскресенье, 29 октября, в 22:00 на телеканале «Россия-Беларусь» сразу после итоговой программы «Акценты».

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Многополярный мир. Реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Мы вообще не можем быть уверены, что Европа просуществует до середины столетия, если мы не остановим этих идиотов и разжигателей войны, в руках которых сейчас власть.

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Джо Байден, президент США:
Мы сильнейшая страна в истории, в истории всего мира. Мы можем участвовать в обоих конфликтах и поддерживать нашу обороноспособность.

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
До 2030 года у них четко определен враг номер один, с кем надо расправиться. Это Российская Федерация. Там же говорится впервые о Республике Беларусь. И на долгосрочную перспективу там определен Китай.

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому что я очень люблю ЕС, потому что Европейский союз вместе с США, Китаем, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты.

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Сейчас в силу развития средств массовой информации важен каждый голос за мир. И почти 10 миллионов белорусских голосов крайне важны, чтобы мы сохранили человеческую цивилизацию.

Новая небезопасная реальность. Готов ли мир к многополярности? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
Большая Европа – это действительно от Ванкувера до Владивостока. И в этом смысле в многополярном мире рано или поздно сформируется в противовес глобальному Югу и глобальный Север. Как бы там ни было, я думаю, что для каждого из нас все-таки Париж и Берлин намного ближе, чем Пекин и Нью-Дели.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» 28 октября в 22:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Николай Межевич # Олег Волошин # Александр Лукашенко # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: ни израильскому, ни палестинскому народу это не надо – они хотят спокойно жить
27 октября 2023 18:53

Лукашенко: ни израильскому, ни палестинскому народу это не надо – они хотят спокойно жить

Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель
27 октября 2023 18:42

Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель

Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»
27 октября 2023 08:14

Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»