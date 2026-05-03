Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Но давно уже не так, и мы эти стереотипы должны у наших граждан тоже ломать. Как говорили наши коллеги-россияне, Андрей Дмитриевич Каприн – это президент Ассоциации директоров Института онкологии и медицинской радиологии, под эгидой которого проводится съезд онкологов страны СНГ, он сказал, что в настоящее время в каждой семье есть анамнез, что кто-то болел онкологией.

И если мы нашу страну возьмем, то у нас онкологических пациентов, которые наблюдаются более 5 лет, в нашей стране… Из всех заболевших 60 % – это люди, которые наблюдаются 5 лет и более, то есть живут 5 лет и более с таким диагнозом.