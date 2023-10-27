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Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»

27 октября 2023 08:14
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Ассамблея Межпарламентского союза продолжается в ангольской столице – Луанде. В ее рамках прошли общие дебаты по теме «Парламентские действия в интересах мира, справедливости и сильных институтов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»-1

Позицию Беларуси представил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Как подчеркнул Андрей Савиных, парламентские дебаты находятся в сфере отражения политических и экономических процессов, преобразующих мир. И эти процессы не происходят по чьей-либо воле – они объективны и неизбежны.

Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они происходят потому, что старая мировая глобальная система и старая глобализация были несправедливы по крайней мере к 2/3 стран, лишив их собственных ресурсов, своего законного права на развитие и лучшего будущего, что приводит их к нищете и конфликтам. Даже глобальных усилий ООН или такой представительной организации, как Межпарламентский союз, недостаточно для достижения целей устойчивого развития и создания лучшего мира, преодоления фундаментальной несправедливости мирового порядка.

Если мы действительно хотим лучшего будущего для всего человечества, если мы действительно хотим восстановить наш мир, мы должны изменить жизнь в этом обществе. Нам нужно изменить нашу финансовую и банковскую систему, мы должны изменить систему мировой торговли, повлиять на институты, которые сами создают несправедливость и неравенство. Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет. Особенно в интересах будущих поколений.

Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»-7

Парламентарий также призвал объединить силы для достижения целей создания многополярного мира, чтобы предоставить возможности для развития всем без исключения.

# Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Фотофакт

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