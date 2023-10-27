Савиных: «Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет»

Ассамблея Межпарламентского союза продолжается в ангольской столице – Луанде. В ее рамках прошли общие дебаты по теме «Парламентские действия в интересах мира, справедливости и сильных институтов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию Беларуси представил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Как подчеркнул Андрей Савиных, парламентские дебаты находятся в сфере отражения политических и экономических процессов, преобразующих мир. И эти процессы не происходят по чьей-либо воле – они объективны и неизбежны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они происходят потому, что старая мировая глобальная система и старая глобализация были несправедливы по крайней мере к 2/3 стран, лишив их собственных ресурсов, своего законного права на развитие и лучшего будущего, что приводит их к нищете и конфликтам. Даже глобальных усилий ООН или такой представительной организации, как Межпарламентский союз, недостаточно для достижения целей устойчивого развития и создания лучшего мира, преодоления фундаментальной несправедливости мирового порядка.

Если мы действительно хотим лучшего будущего для всего человечества, если мы действительно хотим восстановить наш мир, мы должны изменить жизнь в этом обществе. Нам нужно изменить нашу финансовую и банковскую систему, мы должны изменить систему мировой торговли, повлиять на институты, которые сами создают несправедливость и неравенство. Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет. Особенно в интересах будущих поколений.