«Никакие санкции, никакое давление нам не помеха»: Александр Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России

В небе над столицей в воздушном парадном строю пролетят самолеты и вертолеты российских ВВС. Традиционное участие в белорусском параде российских армейцев подчеркивает военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. Но сотрудничество это многогранное!

Самые важные темы обсудили вчера Президенты Беларуси и России во время встречи в Москве. Экономика на первом плане: кооперация в производстве продукции, снятие барьеров при поставке пищевых продуктов из Беларуси в Россию, нефть, газ… Все это переплетено с политическими вопросами. Красивым обрамлением президентской встречи стал Форум регионов Беларуси и России. Общее и детали с места событий – Евгений Пустовой.

Регионы собрались в столичном «Экспоцентре». Это в районе Москва-сити – комплекса небоскребов – современных Вавилонских башен. Но, в отличие от известной причты, говорят полтысячи участников не на разных, а на одном языке – языке интеграции.

Иван Бамбиза, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Встретились два руководителя регионов, встретился бизнес, договорились. И решения приняты.

Если раньше слова «перезагрузка отношений» звучали в переносном значении, то сейчас в буквальном. Новый этап сотрудничества мы будем программировать на платформах виртуальных технологий и инновационных производств.

В программу инновационного сотрудничества не должны попасть традиционные вирусы белорусско-российских отношений: протекционизм своих интересов, дежурные соглашения и волокита. Например, белорусская столица и северная России договорились обменяться архитектурными уголками, но проект на бумаге тонет в бюрократических оврагах.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Работа идет. Но если бы у нас было более продвинутое законодательство в этом плане, которое бы способствовало, а не создавало препоны, было бы очень хорошо.

Еще острее и ярче – речь Александра Лукашенко. Форум регионов встречает ее аплодисментами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо в этом темпе нам двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха. Мы преодолеем все.

60% мирового рынка умной экономики – в руках США и стран Евросоюза. А сейчас надо Беларуси и России держаться за руки, чтобы не упустить момент. Ведь окажемся в аутсайдерах.

Александр Лукашенко:

Мы поставили перед собой – наверное, вовремя – амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. Как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт, прослезились: мы уже отстаем, передовые государства ушли вперед. Стоит вопрос, сможем ли мы выжить в перспективе. Если мы отстанем по этой теме, мы обречены плестись в хвосте. Никто нас не спасет и ничто: ни потенциалы, ни углеводороды. Вы видите, в каком направлении и какими темпами развивается мир вообще.

Беларусь перестала быть донором мозгов. Мы сами с ПВТ, а дальше ІТ-долина должна разрастись до границ всей страны. Первый «Великий камень» уже брошен на высокотехнологичную почву. Забор от российских инвесторов городить не будем, обещает Президент. Главное, чтобы продукт был свежим – не ниже пятого поколения. Например, вот такие космические технологии в машиностроении.

С этой разработкой «Белкоммунмаш» настоящим королем городского маршрутного транспорта стал.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Это электробус, зеленая технология, стопроцентная экология, новая система даже.

В Москву мы приехали и привезли сотни инновационных разработок. Объединить их в выставку – идея Совета Республики. Самый больший интерес московской публики из 14 кластеров к молодежным изобретениям. Что больше понравилось: эффектные девушки или инновации?

Белорусско-российское сотрудничество должно подняться до облачных технологий. Но в наших отношениях не все безоблачно. Об этом президенты говорили на Высшем госсовете Союзного государства. Но перед тем как пройти в Кремлевские палаты, государственные лидеры встретились с представителями регионов. Путин прямо сказал: у наших губернаторов стоит поучиться президентам стран всего Евразийского экономического союза.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из Беларуси для обеспечения устойчивого, долгосрочного роста наших экономик, готова вместе выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфортной деловой среды. На это нацелена и работа Форума регионов России и Беларуси. Рассчитываем, что состоявшиеся в эти дни содержательные дискуссии, подписанные соглашения, утвержденные совместные программы станут весомым вкладом в укрепление нашего Союзного государства и в целом в углубление интеграции на огромном евразийском пространстве.

Общаясь с президентами, Валентина Матвиенко передала пожелания обычных россиян – чаще проводить ярмарки белорусских товаров. При высоком имидже и качестве – низкие цены. В Черемушки жители Москвы стремились, как туристы на Красную площадь. Ведь с шатрами своих товаров белорусы приехали!

Здесь вся Москва. И работяги из спальных районов, и кремлевская элита. Валентину Матвиенко в насыщенном переговорном графике остановила наша обувь. Уже позже спикер Совета Федерации на неформальный вопрос съемочной группы «Картины мира» рассказала о впечатлениях от своей покупки.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Купила две пары обуви белорусской. Мне очень понравилось. Я поняла, что не ошиблась, с удовольствием буду носить.

Ярмарка – для людей, выставка – для контрактов. По одному из них белорусский бизнесмен и сенатор Николай Мартынов должен обуть российских потребителей на миллион долларов. С витебским холдингом подписан внушительный контракт.

Николай Мартынов, владелец обувного холдинга:

Есть высказывания, чтобы мы производство организовывали. Тюменская область сделала предложение.

Впрочем, уверенный «крок», вернее, разворот на российском рынке сделали и наши машиностроители. Сумма договоренности с БелАЗом соответствует его размерам. А вот управленцы тракторного на полях форума глубоко окучили партнеров – сразу на 300 белорусских пахарей. Это в шесть раз больше, чем стандартный контракт.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

20% техники, которая продается в РФ, – это инновационная техника. Начиная от диапазона 6 лошадиных сил до 450. В каждом сегменте есть инновационная модель.

Репутация белорусских производителей в России не подмочена, а наши нефтянки даже сами готовы подмочить свои разработки.

Образцовый пример союзного сотрудничества – в космосе. Российские спутники на Землю смотрят белорусской оптикой. К 2019 году запустят семь совместных космических дронов.

Сергей Золотой, главный конструктор Белорусской космической системы:

В Беларуси нет предприятий, которые делают космические платформы. Мы не имеем возможности запускать аппараты.

О создании сверхточного спутника президенты договорились в апреле этого года. А вот на этом госсовете главы государств решали более земные проблемы. Как поднять скорости железнодорожных перевозок пассажиров Минск-Москва и убрать роуминг. Переговоры между регионами происходят постоянно. С этого года решили сотрудничать даже на уровне районов. В политической дипломатии это называется дружить семьями.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

Будем обмениваться опытом с точки зрения законодательства. Обсуждать законодательные инновации. У белорусских коллег нам есть что взять на вооружение.

Договоры о дружбе и сотрудничестве в союзных делах – архаика. Время действий и цифр. К губернаторам Беларуси и России обращаются крестные родители форума. Спикеры верхних палат парламентов все дни держались вместе, показывая, как надо идти и регионам двух стран.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Что касается коммерческой деятельности, она достаточно оптимистично выглядит. Порядка 450 миллионов экспортных контрактов. Контракты носят глобальные направления.

Лучше всяких цифр словами белорусского классика сказала российский спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко:

Ты не ищи счастья и доли на чужом далеком поле. Мне кажется. Эти слова Янки Купалы должны быть девизом нашего дальнейшего сотрудничества.

В последний день форума на Москву обрушился ливень. Как бы намекая, что непогоду в любых сферах переждать легче вместе. Да и в отличие от атмосферного явления в экономике все-таки мы вместе можем сделать погоду.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь