Александр Лукашенко: результаты последних месяцев показывают, что экономика страны осторожно выходит на положительную динамику

Новости Беларуси. Творцом независимости может быть только сам народ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на открытии торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашённых – высшие должностные лица, ветераны, учёные, врачи. Все те, кто вносит вклад в развитие страны. Обращаясь к ним глава государства подчеркнёт: стремление нашего народа жить в своем доме всегда было стержнем, который давал силу и укреплял дух. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня Дворец Республики – это еще и большая культурная экспозиция. Буквально со входа гости попадают на масштабную фотовыставку. Здесь запечатлены и наши люди, и наша природа, и даже техника. Одним словом, все, чем сегодня Беларусь может по праву гордиться. А в фойе другая экспозиция с не менее уникальными экспонатами в виде голограмм. Они в настоящую величину и в целом выглядят как натуральные.

А вот Зоя Владимировна историю нашей страны изучала совсем не по музейным экспонатам. На фронт ушла в 15. Победу встретила в Берлине, а в родной Минск, где и прожила всю жизнь, вернулась только в 46-ом.

Зоя Русак, ветеран Великой Отечественной войны:

Я никогда не смотрю военные фильмы, потому что насмотрелось этого на войне. Пенсии у нас неплохие, квартира у меня есть. Все нормально.

Крепкие рукопожатия, встречи фронтовых друзей, улыбки и фото на память – юных белорусов этот праздник вдохновляет тоже на подвиги, хоть и только творческие.

Это отрывок из «Бородино», который тоже уместен. Ведь к независимости наша страна шла не одно десятилетие, и за это время становилась ареной не одной войны. В нашей истории много трагических событий, но нам есть и чем гордится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы помним о тех просветителях и подвижниках государственности. Они стояли у её истоков. Это наши выдающиеся земляки: Ефросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Симон Будный и многие другие исторические деятели. Гораздо раньше многих наших соседей – 500 лет назад мы овладели печатным словом. Последствия Первой мировой войны, революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства. Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошёл в повестку дня европейской геополитики.

Долго пришлось восстанавливать страну, и после событий Великой Отечественной войны. Нелегко пришлось и после распада СССР. Молодое государство активно взялось за восстановление экономики, при этом задача стояла не только найти новые ориентиры. а ещё сохранить то, что досталось в наследство от Советского Союза.

Александр Лукашенко:

В чём проявилась наша сила. В первую очередь, в динамике развития: в короткие сроки мы смогли поднять на высокий уровень сельское хозяйство, решив острейшую проблему продовольственной безопасности. Без решения этой задачи нечего было и думать о суверенитете и независимости, когда народ голодный и оборванный ходил по улицам. Ведь было время, когда муки в стране оставалось на три дня, не из чего было выпекать хлеб, а теперь мы входим в число лидеров на мировом рынке по продажам сельскохозяйственной продукции.

Никто никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику. Но главная наша ценность – народ. Именно поэтому государственная политика подчинена принципу – все для блага человека. Я часто говорю, никакие болты, гайки государству и власти не нужны, если это не будет работать на человека.

В 21 веке Беларусь знают, как открытое, готовое к диалогу государство. У нас нет военных конфликтов. И это дорого стоит, особенно сейчас, когда мир штормит. Александр Лукашенко отмечает, как важно обезопасить свою страну. Накануне Дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков эти тезисы звучат как никогда здраво и убедительно.

Александр Лукашенко:

Среди отдельных государств прочно укоренилось стремление – решать спорные международные вопросы с помощью силовых методов. Всё это вынуждает нас всемерно укреплять оборонную мощь Беларуси и развивать военно-промышленный комплекс. И как вы понимаете, это недёшево.

Как бы не было нам трудно, уважаемые мои, как бы не было тяжело, не дай бог придётся последний рубль, последнюю копейку отдавать на снаряд и оружие. Поэтому сегодня не просто, понимаю трудно, сложно, но мы вынуждены заниматься обороной и безопасностью. Я знаю, некоторые меня критикуют, вот, мол, не дал того, не сделал это, ещё чего-то не принёс. Всё, что можно было принести в Беларусь, от кирпича до космических аппаратов, я вам принёс. А теперь надо начинать всем работать. Не надо думать, что закончив в 20 лет ВУЗ и даже хорошо закончив, ты завтра пересядешь в мерседес. И все посыпается для тебя с небес. Ничего не посыпается. Надо понимать, что входя в эту жизнь, каждый человек будет находится в среде серьёзнейшей конкуренции. И только тогда будет успех, если ты своей головой, мозгами и своими руками создашь для себя условия для жизни. Иного не дано. Известные и заслуженные люди, руководители крупных предприятий, духовенство – во Дворце Республики несколько сотен приглашенных. Какой наша страна была в начале становления, и каким государство предстает сейчас – для каждого белоруса есть знаковый момент на этом пути.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня цифра в 4,6 миллиардов долларов США, в лучшие годы в 5,6 миллиардов долларов США уже стала нормой, а когда-то были 230-240 тысяч. Сейчас к 20 году стоит задача – на 7 - 7,5 миллиардов долларов США. Это есть наша независимость.