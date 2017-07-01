Отменить роуминг, создать систему контроля продуктов: какие идеи поддержали Президенты Беларуси и России на заседании Высшего госсовета?

Новости Беларуси. Союзный диалог будет продолжен. После насыщенного дня в Москве, где накануне завершились переговоры Президентов Беларуси и России, эксперты обеих стран подводят итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменить роуминг для граждан Союзного государства, ввести в строй электронную систему контроля качества продуктов,

которая позволит избежать ненужных споров, учредить союзную премию в области науки и искусства –

это лишь немногие идеи, которые во время заседания высшего госсовета поддержали Александр Лукашенко и Владимир Путин.