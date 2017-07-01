«Беларуси сейчас отведена важнейшая роль на сцене мировой политики»: французские политики о проведении сессии ПА ОБСЕ в Минске

Около 60 стран пришлют своих политических представителей на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Беларусь. Через несколько дней этот авторитетный форум откроется в Минске. В прошлой программе об этом говорили политики из Германии, сегодня – мсье француз. Впрочем, белорусскую тему в Париже подогрело наше посольство, напомнив, что «шчыра сябруем, силы гартуем», у подножья Эйфелевой башни. Наш специальный корреспондент Алена Сырова сообщает из Парижа.

Сердце Парижа. Тракадеро. На несколько минут, обычно шумная площадь замерла, вслушиваясь в ритмы белорусского гимна.

Третий год к ряду в преддверие Дня Независимости посольство нашей страны во Франции объединяет белорусов, живущих за тысячи километров от Родины. В этот раз к нашей стране приковано особое внимание. Через несколько дней в Минске пройдет крупнейший в Европе форум по безопасности и сотрудничеству. В то время, как ряд европейских стран, в том числе и сама Франция, принимает в свой адрес многочисленные угрозы со стороны исламистов.

Алена Сырова, корреспондент:

О безопасности в Европе, казалось, задумывались всегда. Но первый и самый неожиданный из череды терактов в Европе произошел здесь, в театре Батаклан. Та страшная бойня стала кровавой точкой невозврата для всего Старого Света. Как итог и сегодня в повестке дня Парламентской ассамблеи ОБСЕ – борьба с терроризмом под первым номером.

В том, что грядущая сессия будет богата на громкие заявления и резолюции не сомневается мсье Ди Борго. Сенатор один из четырех французских парламентариев, которые приедут в Минск на будущей неделе.

Ив Поццо Ди Борго, сенатор парламента Франции от Парижа:

Терроризм – проблема международная. Парламентская ассамблея ОБСЕ, конечно, эту проблему полностью не разрешит, но к каким-то решениям мы точно придем. И очень символично, что безопасность всей Европы от Португалии до Владивостока мы будем обсуждать в самом ее центре – в Минске.

Для сенатора Ди Борго этот визит в белорусскую столицу, да еще и по такому поводу – ожидаемая закономерность. Хоть и не отрицает, что еще несколько лет назад Беларусь не была настолько интересна политикам.

Ив Поццо Ди Борго:

Не надо думать, что Минск стал мировой площадкой для переговоров только по Украине. В Минске решался и важнейший конфликт в Нагорном Карабахе. К его решению Беларусь приложила немалые усилия. Конечно, ваша страна, сейчас немного в тени России. Но поймите: отношения, которые сегодня есть между США, Германией, Украиной и Россией, и отношения, которых сегодня, к сожалению, нет, зависят от того, что происходит в Минске и от соблюдения минских договоренностей. Конечно, Минск – не вторая Женева, но на сегодня это очень важный центр дипломатических отношений. Беларуси сейчас отведена важнейшая роль на сцене мировой политики.

В такой высокой оценки политического потенциала Беларуси иностранные парламентарии не одиноки.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции:

Два тыдні таму назад, адна з самых уплывовых французскіх газет Le Monde diplomatique надрукавала артыкул «Мір у Еўропе залежыць ад Беларусі». Робіцца такая выснова. Беларусь вельмі моцна пацярпела падчас вайны 1812 года, мы вельмі моцна пацярпелі падчас першай і другой сусветных войнаў, і менавіта Беларусь зробіць усё, каб не дапусціць пашырэння канфліктнай сітуацыі, Беларусь будзе працаваць на тое, каб ў нашым рэгіёне быў мір і згода. Такую выснову робіць уплывовае французскае выданне.

Директор французского отделения Associated Press Анжела Чарлтон, опытнейший политический обозреватель, логичным продолжением проведения Парламентской ассамблеи в Минске видит значительное улучшение двусторонних отношений.

Анжела Чарлтон, глава французского отделения Associated Press:

Я думаю, изменения будут. Решение сотрудничать – знак совместной работы.

В плане сотрудничества нам действительно есть где разгуляться – недавно заключили соглашения между военными ведомствами двух стран, а в эти дни презентуем Минск в Лионе.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Есть предложения. Завтра мы будем встречаться крупным предприятием, производящим макаронные изделия, которое готово создать совместные проекты с нашим комбинатом хлебопродуктов, который также занимается выпуском этих изделий для выхода на огромный рынок ЕАЭС в котором мы сейчас находимся вместе с Россией, Арменией и Казахстаном.

Если Беларусь туристическую и промышленную французы еще только узнают, то на известность в дипломатической сфере она просто обречена – по крайне мере так считает Иван Блот – бывший депутат парламента и советник президента Сарокози.

Иван Блот, эксперт и советник экс-президента Франции Николя Сарокози:

В Минске общий язык получается найти даже самым принципиальным оппонентам. Когда выбирали место проведения сессии, ситуация в мире настолько накалилась, что самым лучшим местом для решения острых политических вопросов стала Беларусь – не только географический мост между Западом и Востоком. Вы, как никто, знаете цену миру.

О чем договорятся 6 сотен политиков из 6 десятка стран, и приведут ли рассуждения европейцев о мире у подножия Эйфелевой башни к разрешению уже назревших конфликтов, узнаем 9 июля, когда очередную, но особенно важную для всего мира, сессию завершит Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске.