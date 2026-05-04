МИД Беларуси оценил «сбалансированный» прозападный курс Еревана

Как ни печально констатировать, но в некоторых странах звучат такие лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – по-настоящему суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики.

Вот недавний пример. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил: «Мы не позволим сделать себя губернией. Мы не будем управляться как Беларусь». Высказывание политика, при чем публичное, – не могло остаться вне внимания. В белорусском МИД прокомментировали недружественное заявление Симоняна. И рассказали, о чем может свидетельствовать такая риторика руководства армянского парламента в отношении нашей страны.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Заявления спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40 %, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление.

Результаты же так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты.

Белорусов и армян связывают прочные исторические узы. В белорусском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашей страной, чтобы государства вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.