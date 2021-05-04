«Не хотим огулом уподобляться нашим противникам». Что говорит Роман Головченко о санкциях?

Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контролем премьер-министра экономический баланс в непростых «ковидных» обстоятельствах. При этом осложняет ситуацию и внешнее давление на наших производителей.

Говоря о возможности новых ответных мер, Роман Головченко отметил: действовать будем по обстановке. «Глаз за глаз» – не совсем в наших принципах, но и обвинения, мягко говоря, не самые обоснованные.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Вообще, исходя из принципов и постулатов международного права, санкции вводятся или могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные конкретным руководством или конкретным государством. К сожалению, это приводит к тому, что этими санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодное государство с целью ухудшения экономической ситуации в стране как правило. Мы в меру отвечаем на эти выпады – не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично.

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