Глава МИД Беларуси 15-17 мая посетит Россию с официальным визитом. Какие вопросы обсудят?

Общие внешнеполитические приоритеты: Беларусь и Россия вместе на международной арене. О том, что сотрудничество в области внешней политики является примером для других ведомств, говорил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле в начале апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права и очевидного бездействия международных институтов Беларуси и России необходимо еще более скоординировано и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы. На решение поставленной Президентом задачи направлен официальный трехдневный визит в Россию министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. Он начинается сегодня, 15 мая.