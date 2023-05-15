Глава МИД Беларуси 15-17 мая посетит Россию с официальным визитом. Какие вопросы обсудят?
Общие внешнеполитические приоритеты: Беларусь и Россия вместе на международной арене. О том, что сотрудничество в области внешней политики является примером для других ведомств, говорил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле в начале апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права и очевидного бездействия международных институтов Беларуси и России необходимо еще более скоординировано и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы. На решение поставленной Президентом задачи направлен официальный трехдневный визит в Россию министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. Он начинается сегодня, 15 мая.
В рамках переговоров с Сергеем Лавровым будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание – работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в Союзном государстве, межгосударственному взаимодействию в СНГ, сотрудничеству в выполнении программ председательства в 2023 году России в ЕАЭС и Беларуси в ОДКБ. После переговоров министры планируют подписать совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам наших стран. Программа пребывания также предусматривает встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания России и председателем Госдумы.