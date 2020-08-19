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Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси

19 августа 2020 22:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нашему МИД донести до руководителей стран, которые пекутся о ситуации в Беларуси, информацию о реальном положении дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Излишняя заинтересованность западных партнеров не осталась без внимания и на Востоке.   

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. То, что сейчас мы слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента понимаете, это все не про Лукашенко, это все не про права человека, не про демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь и на нашем континенте, и в других частях мира.  

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-4

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-6

Подтверждение большой игры: лидеры некоторых стран ЕС звонят российскому Президенту, чтобы обсуждать Беларусь. 18 августа Путину набирали и Меркель, и Макрон – услышали идентичный ответ: просьбу не вмешиваться в дела суверенного государства. Справедливости ради, канцлер Германии сначала пыталась связаться с Минском, но...   

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-9

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:  
Ерничать не нужно. Во-первых, как все мы прекрасно знаем, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия в первую очередь в рамках заключенных договоров. Это и Союзное государство, ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров. Скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным Президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, по меньшей мере несолидно.  

И второе – Президент Беларуси на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре. Каким может быть от него эффект? Скорее всего отрицательным, ведь сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас.  

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-12

Ангела Меркель, к слову, этот факт сегодня подтвердила, хотя многие не верили, называя информацию фейком. А вот, что действительно оказалось неправдой и поводом для нагнетания ситуации не только внутри Беларуси – это видео, где колонна якобы российской военной техники едет по нашим дорогам.  

Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси-15

Наталья Эйсмонт:  
Эта техника по приказу Президента нашей страны просто идет из одного белорусского города в другой в связи с учениями НАТО, которые проходят вблизи наших границ. И там не только бронетехника, там ракетные комплексы и другая техника, насколько мне известно. Она выдвинулась на полигон в западные районы Беларуси – вот и вся конспирология.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Сергей Лавров # Эммануэль Макрон # Ангела Меркель # Владимир Путин # Фотофакт

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