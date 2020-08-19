Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нашему МИД донести до руководителей стран, которые пекутся о ситуации в Беларуси, информацию о реальном положении дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Излишняя заинтересованность западных партнеров не осталась без внимания и на Востоке.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. То, что сейчас мы слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента – понимаете, это все не про Лукашенко, это все не про права человека, не про демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь и на нашем континенте, и в других частях мира.

Подтверждение большой игры: лидеры некоторых стран ЕС звонят российскому Президенту, чтобы обсуждать Беларусь. 18 августа Путину набирали и Меркель, и Макрон – услышали идентичный ответ: просьбу не вмешиваться в дела суверенного государства. Справедливости ради, канцлер Германии сначала пыталась связаться с Минском, но...

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Ерничать не нужно. Во-первых, как все мы прекрасно знаем, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия в первую очередь в рамках заключенных договоров. Это и Союзное государство, ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров. Скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным Президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, по меньшей мере несолидно. И второе – Президент Беларуси на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре. Каким может быть от него эффект? Скорее всего отрицательным, ведь сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас.

Ангела Меркель, к слову, этот факт сегодня подтвердила, хотя многие не верили, называя информацию фейком. А вот, что действительно оказалось неправдой и поводом для нагнетания ситуации не только внутри Беларуси – это видео, где колонна якобы российской военной техники едет по нашим дорогам.