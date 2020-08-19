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Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

19 августа 2020 18:04
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Новости Беларуси. Против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси выступил Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси-1

Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китайской Народной Республики на прошедшем 19 августа брифинге. Чжао Ли Цзянь отметил, что государства связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, а сотрудничество развивается на основе взаимного доверия. Он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации в нашей стране.   

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси-4

Чжао Ли Цзянь, официальный представитель МИД Китайской Народной Республики:  
Как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.  

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси-7

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что уважают путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в сложившейся ситуации, а также его усилия по защите собственной независимости, суверенитета и безопасности.   

# Международная политика # Чжао Ли Цзянь # Фотофакт

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