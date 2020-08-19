Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

Новости Беларуси. Против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси выступил Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китайской Народной Республики на прошедшем 19 августа брифинге. Чжао Ли Цзянь отметил, что государства связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, а сотрудничество развивается на основе взаимного доверия. Он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации в нашей стране.

Чжао Ли Цзянь, официальный представитель МИД Китайской Народной Республики:

Как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.